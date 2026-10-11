وزير الخارجية الأمريكي: نتضامن مع السعودية وشعبها ونعرب عن خالص تعازينا للضحايا وأسرهم

أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تتضامن مع السعودية وشعبها وتعرب عن خالص تعازيها للضحايا وأسرهم.

وكان قد لقي 12 شخصًا مصرعهم من جنسيات سعودية ومصرية وعربية وأمريكي، جراء الهجوم الذي استهدف المطار الرئيسي بالبلاد، مطار الملك خالد الدولي، جراء هجوم إرهابي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن مواطنا أمريكيا لقي مصرعه في تلك الهجمات.

وكتب روبيو على إكس “تظهر هذه الهجمات المشينة استخفافا صارخا بأرواح المدنيين الأبرياء. يجب أن تتوقف فورا”.