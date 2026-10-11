صحفي إسباني: حمزة عبد الكريم «جوهرة كبيرة» ويحتاج للصبر مع برشلونة

كشف تشافي إسبينوزا، الصحفي الإسباني بجريدة «سبورت»، عن موقف برشلونة من المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بتقدير كبير داخل النادي الكتالوني، بعد تجديد عقده مؤخرًا حتى عام 2030، مع وضع شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو.

وقال إسبينوزا في حواره مع برنامج ستاد المحور مع الاعلامية دينا سليم، إن حمزة عبد الكريم تأقلم بشكل جيد للغاية منذ انضمامه إلى برشلونة، مشيرًا إلى أن تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم ساهم في زيادة الاهتمام به، وهو ما دفع النادي إلى تجديد عقده وتحصينه، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته.

وأضاف الصحفي الإسباني أن مسؤولي برشلونة سعداء جدًا بمستوى حمزة، موضحًا أن اللاعب يتدرب باستمرار ولا يظهر أي تذمر، كما تأقلم بشكل جيد مع غرفة الملابس، ويحظى بتقدير الجهاز الفني، رغم مشاركته لمدة 4 دقائق فقط مع الفريق الأول في بداية الموسم. وأشار إلى أن حمزة يتدرب حاليًا مع الفريق الأول، لكنه لا يزال مشروعًا للمستقبل.

وأوضح إسبينوزا أن الفترة المقبلة قد تمنح حمزة عبد الكريم فرصة أكبر للمشاركة، خاصة بعد إصابة رافينيا، مشيرًا إلى ضرورة التحلي بالصبر مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. وتابع أن برشلونة لديه خطة واضحة، فإذا لم يحصل حمزة على دقائق مع الفريق الأول، سيتم الدفع به مع برشلونة أتلتيك من أجل مواصلة التطور واكتساب الخبرة، مع إمكانية إعارته مستقبلًا إذا رأى النادي أن ذلك سيكون الأنسب لمسيرته.

وأكد الصحفي الإسباني أن حمزة ترك انطباعًا قويًا خلال فترة الإعداد، بعدما كان هداف برشلونة في المباريات التحضيرية، وهو ما نال إعجاب هانز فليك والجهاز الفني. كما أشاد بقدرات المهاجم المصري، موضحًا أنه يتمتع بخصائص بدنية جيدة، ويجيد التحرك والتمركز وقراءة المساحات، إلى جانب امتلاكه حسًا تهديفيًا مميزًا، مع حاجته إلى اكتساب المزيد من القوة والخبرة للتأقلم مع مستوى النخبة. واختتم إسبينوزا حديثه بالتأكيد على أن برشلونة سعيد جدًا بتطور حمزة، وأن النادي يرى فيه مشروع مهاجم للمستقبل، مطالبًا بالصبر حتى يحصل اللاعب على فرصته الكاملة.