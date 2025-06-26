تسليم 447 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لغير القادرين بقرى الأقصر

تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، نجحت جمعية الأورمان فى تسليم 447 جهازا تعويضيا وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الأقصر، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر.



جاء ذلك فى اطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومحافظة الأقصر ومديرية التضامن الاجتماعى، في مجال مساعدة الأفراد الأكثر احتياجاً ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مشيرًا الى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى الأقصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.



قال أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين



قدمت جمعية الأورمان فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 16019 جهازا تعويضيا و7681 سماعه طبية.