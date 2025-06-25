محافظ الأقصر يتفقد مركز تدريب هيا ويشيد بدورها في دعم الصادرات البستانية

تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مركز التدريب التابع لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (HEIA)، والتي تُعنى بتجهيز وتصدير الحاصلات البستانية إلى الأسواق الأوروبية، مثل الطماطم المجففة والعنب والتمور.



كان فى استقبال محافظ الأقصر المهندس محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيدة إيمان كامل المدير التنفيذي بالجمعية، والمهندس محمد العديسي عضو مجلس الإدارة والمزارع والمُصدّر، والمهندس حلمي عيسى الأمين العام للجمعية.



وخلال الجولة، اطلع المحافظ على الإمكانات المتوفرة بالمركز، بما في ذلك محطة التعبئة والتبريد، وثلاجات الحفظ، ومناطق التخزين، مشيدًا بالدور الهام الذي تلعبه الجمعية في تدريب طلاب كلية الزراعة، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب وفتيات المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية التوسع في التصدير والعمل على مدار العام، مشيرًا إلى أهمية إدخال أصناف زراعية جديدة لتصديرها إلى دول مثل الأسواق الأوروبية ، بما يفتح آفاقًا أوسع للمزارعين المحليين.

وأشار محافظ الأقصر إلى دعم الدولة المستمر للمشروعات الاستثمارية الزراعية، لما لها من أثر مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع قدرات شباب الأقصر في مجالات الإنتاج والحفظ والتسويق.

وكذا أشاد بالدور الذى تقوم به الجمعية من العمل على تجميع صغار المزارعين ورفع إنتاجيتهم بما يتماشى مع المعايير التصديرية العالمية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

رافق المحافظ خلال جولته محمد مهدى غزالى مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني.