قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا.. جمال شعبان يوجه رسالة للمواطنين بسبب الجو الحار
الغرف التجارية: أسعار البن في مصر ثابتة رغم انخفاضها 20% عالميا منذ فترة
جوجل تُحدِّث تطبيق الهاتف بواجهة جديدة وإيماءات مبتكرة
جمال شعبان: مؤتمر صحة إفريقيا يعيد مصر للعمق في القارة
إعلام إسرائيلي: ترامب يسعى لصفقة شاملة بغزة.. ومصر وقطر تعملان لإنهاء الحرب
أبو العينين: مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في منتصف العالم
أبو العينين يشيد بتكامل الحضارتين المصرية والصينية في تعزيز التعاون المشترك
الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين
مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بيروت وعمان
أبو العينين في قمة الصين: مصر تفتح ذراعيها للاستثمار لبناء الجمهورية الجديدة
فيلم قصير عن الهجرة النبوية بساحة مسجد الحسين في احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
وسام أبو علي بعد وداع كأس العالم للأندية: بطولة للتعلّم.. وشكرًا لجماهير الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مركز تدريب هيا ويشيد بدورها في دعم الصادرات البستانية

محافظ الأقصر يتفقد مركز تدريب "هيا" ويشيد بدورها في دعم الصادرات البستانية وتوفير فرص العمل
محافظ الأقصر يتفقد مركز تدريب "هيا" ويشيد بدورها في دعم الصادرات البستانية وتوفير فرص العمل
شمس يونس

تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مركز التدريب التابع لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (HEIA)، والتي تُعنى بتجهيز وتصدير الحاصلات البستانية إلى الأسواق الأوروبية، مثل الطماطم المجففة والعنب والتمور.


كان فى استقبال محافظ الأقصر المهندس محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيدة إيمان كامل المدير التنفيذي بالجمعية، والمهندس محمد العديسي عضو مجلس الإدارة والمزارع والمُصدّر، والمهندس حلمي عيسى الأمين العام للجمعية.


وخلال الجولة، اطلع المحافظ على الإمكانات المتوفرة بالمركز، بما في ذلك محطة التعبئة والتبريد، وثلاجات الحفظ، ومناطق التخزين، مشيدًا بالدور الهام الذي تلعبه الجمعية في تدريب طلاب كلية الزراعة، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب وفتيات المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية التوسع في التصدير والعمل على مدار العام، مشيرًا إلى أهمية إدخال أصناف زراعية جديدة لتصديرها إلى دول مثل الأسواق الأوروبية ، بما يفتح آفاقًا أوسع للمزارعين المحليين.

وأشار محافظ الأقصر إلى دعم الدولة المستمر للمشروعات الاستثمارية الزراعية، لما لها من أثر مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع قدرات شباب الأقصر في مجالات الإنتاج والحفظ والتسويق.

وكذا أشاد بالدور الذى تقوم به الجمعية من العمل على تجميع صغار المزارعين ورفع إنتاجيتهم بما يتماشى مع المعايير التصديرية العالمية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

رافق المحافظ خلال جولته محمد مهدى غزالى مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

أحمد حسام ميدو

بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان

التحالف الوطني لتطوير حديقة الحيوان: تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بمعايير الرعاية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية

محمد السيد

رئيس الشؤون العربية بـ الصحفيين: دعم قضايا أمتنا العربية يتصدر أولوية عملنا

اللواء جمال عوض

رئيس القومية للتأمين الاجتماعي يوجه الشكر لرئيس الجمهورية علي قرار زيادة المعاشات بنسبة 15٪

بالصور

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت
بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت
بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت

فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة..تعرف عليها

فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد