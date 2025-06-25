الأقصر.. إزالة 44 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإسنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر برئاسة الدكتور على سيد الصادق بالتنسيق مع قوة أمنية والإدارة الزراعية، حملة إزالة مكبرة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة رقم ٢٦.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن إزالة وإسترداد عدد ١٠ حالات من الحالات الغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين والغير صالحة للتقنين، وعدد ١٠ مخالفة ضمن الحالات الواردة من المتغيرات المكانية( تعدى على الأرض الزراعية )، وعدد ٢٤ حالة تعدى على الأرض الزراعية بقري مركز إسنا ، وذلك على مساحة إجمالية ٢١٩٩متر مربع مبانى ومساحة ٥٢ فدان و ٢٢ قيراط و ١٢سهم زراعة.

وتمت أعمال الإزالة والإسترداد بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين ، وذلك بإشراف وكيل الوزارة أحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الاقصر،