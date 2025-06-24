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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعلن أوائل الإعدادية.. 37 طالبًا وطالبة يحصلون على الدرجة النهائية

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، مهنئًا الطلاب المتفوقين وأسرهم على هذا الإنجاز المميز.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتحقيق هذا المستوى من التفوق.

وأوضح المحافظ أن 37 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية (280 من 280) في نتيجة الدور الأول، موزعين على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أن ترتيب الأوائل تم بناءً على المجموع الكلي للمواد الأساسية، ثم الأصغر سنًا، ثم الترتيب الهجائي.

وجاء من بين الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية:

سميه عبد الجليل عبد الكريم – مدرسة طيبة الجديدة للتعليم الأساسي

معاذ محمود عبد الهادي بدوي – مدرسة طيبة الجديدة للتعليم الأساسي

رغد الحسن عبد الفتاح أحمد – مدرسة إسنا الإعدادية بنات

عائشة عبد المعطي محمود طه – مدرسة طلعت ناصر الإعدادية

يوسف عماد محمد عبد المجيد – مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي

عبد الله عارف أحمد محمد – مدرسة مستعمرة الري

ملك محمد عبد العاطي محمد – مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنات

ندى جعفر النميري محمد – مدرسة طيبة الجديدة للتعليم الأساسي

منه محمد إبراهيم محمود – مدرسة البياضية الإعدادية بنات

حبيبة أحمد عبده إسماعيل – مدرسة العديسات الإعدادية

غادة جابر رزق سعد – مدرسة السريب الإعدادية

هدى مصطفى أحمد محمد – مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات

مكاريوس عماد شوقي مجلع – مدرسة السلام الخاصة لغات

يوسف عماد شوقي مجلع – مدرسة السلام الخاصة لغات

أحمد حمزة محمد عبد الله – مدرسة السريب الإعدادية

إسراء محمود علي حسين – مدرسة المساوية الإعدادية

مريم أحمد عبد المنعم علي – مدرسة المساوية الإعدادية

فيرينا نشأت النادي صموئيل – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات

سلمى خالد خلف الله أحمد – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات

أحمد سالم بستاني أبو المجد – مدرسة العديسات الإعدادية

أحمد إسماعيل محمد حسن – مدرسة ترعة ناصر الإعدادية

آلاء أشرف محمد عبد الجليل – مدرسة مستعمرة الري

ندى أحمد سعد محمد – مدرسة مستعمرة الري

ندى محمد محمود أحمد – مدرسة الشهيد محمود النوبي

سما وليد أمين جاد – مدرسة مستعمرة الري

محمد بكري جلال حسن – مدرسة عمار بن ياسر

بسملة أشرف محمد أحمد – مدرسة طيبة الجديدة

نهى أحمد محمد أحمد – مدرسة القرايا الإعدادية

ريتاج أحمد عبد الوهاب – مدرسة السريب الإعدادية

سلمى حسين محمد حسن – مدرسة مستعمرة الري

ديفيد حشمت حلمي سمسوم – مدرسة الأقباط الإعدادية

رؤى ياسر محمود محمد – مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات

مريم سيد موسى إبراهيم – مدرسة الحلة الإعدادية

محمود إسماعيل محمد أحمد – مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية

مصطفى زكريا صالح محمد – مدرسة العضايمة الإعدادية

ماثيو محب شوقي حبيب – مدرسة السلام الخاصة لغات

سلمى سيد محمد علي – مدرسة الضبعية الإعدادية بنات

وأكد محافظ الأقصر أن هذا النجاح يُعد ثمرة للجهود الجماعية والحرص على الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المحافظة.

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