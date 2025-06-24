محافظ الأقصر يبحث تسريع ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لبحث ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بهدف تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية ومتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لها.

واستعرض الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بمنظومات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنين ، حيث شدد محافظ الأقصر ، على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة، لإنجاز ملفات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

كما ناقش محافظ الأقصر خلال الأجتماع منظومة التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ، وما تم من إنهاء طلبات المعاينة والرفع على المنظومة ، ومناقشة الطلبات الغير جادة والغير صالحة .

وأكد عمارة على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات المكانية والرد على مدى قانونية كل حالة فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية.

كما شدد على ضرورة تفعيل قرارات اللجان القاعدية المعنية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن.

ووجه محافظ الأقصر خلال الأجتماع رؤساء المدن بتكثيف أعمال الإزالة يوميا بخلاف استمرار المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة ، على أن تكون الإزالات تحت اشراف السادة نائب محافظ الأقصر والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

شارك في الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصرر، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر، ومدير المكتب الفني ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ونواب رؤساء المراكز ، ومديرى الشئون القانونية، والأملاك، والشئون المالية والإدارية، والايرادات والتحصيل بالإضافة إلى مديري مديريات الزراعة والمساحة ومسؤولي المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمدن والمراكز .