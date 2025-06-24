محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.81%

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية رسمياً عقب إنتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح بلغت 78.81% ، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100 % .

بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الثانى 78.1 % ، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100% .

جدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لأمتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17331 طالب منتظم ، وبلغ عدد الناجحين 13658 طالب .



يذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 37 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية ، ووجه محافظ الأقصر بتجهيز احتفالية كبرى لتكريمهم خلال الأسبوع القادم.