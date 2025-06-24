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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.81%

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية رسمياً عقب إنتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح بلغت 78.81% ، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100  % .

بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الثانى 78.1 % ، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100% .

جدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لأمتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17331 طالب منتظم ، وبلغ عدد الناجحين 13658 طالب  .    
                  
 يذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 37 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية ، ووجه محافظ الأقصر بتجهيز احتفالية كبرى لتكريمهم خلال الأسبوع القادم.

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