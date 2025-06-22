الشباب والرياضة بالأقصر تستهدف 3890 مستفيدًا بـ 45 نشاطًا وثقافيًا خلال أسبوع

أعلن صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن إدارات المديرية استهدفت، على مدار الأسبوع الماضي، عدد 3890 مستفيدًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال 45 نشاطًا متنوعًا، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.



وأوضح رشوان أن أنشطة إدارات المديرية تنوعت لتشمل: تدريبات فريق المشروع القومي لرياضة "قادرون باختلاف" في ألعاب الكرة الطائرة جلوس، بمشاركة 25 لاعبًا في التدريبات، ومسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب أولاد الشيخ لكبار السن، وانطلاق منافسات دوري مراكز الشباب.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة استمرار وتنوع أنشطة الإدارات المختلفة بالمديرية؛ لاستهداف كافة فئات المجتمع، تعزيزًا للدور المجتمعي الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة على مستوى مراكز وقرى محافظة الأقصر.