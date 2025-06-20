إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الأقصر

قامت رئاسة مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة إسنا والإدارة الزراعية بإسنا بتنفيذ حملة إزالة مكبرة في إطار أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد الحالات غير المستوفية لشروط وضوابط التقنين.

وأوضح الدكتور على سيد الصادق رئيس مدينة إسنا أن الحملة أسفرت عن إزالة 15 مخالفة عبارة عن تعدٍ على الأراضى الزراعية ، وإزالة وإسترداد 21 حالة من الحالات غير المستوفية لشروط وضوابط التقنين وغير الصالحة للتقنين ، وذلك بقرى مركز إسنا على مساحة 9428 مترا مربعا مبانى، ومساحة 21 فدانا و 20 قيراطا وأسهم زراعة.

و تمت الإزالة والإسترداد بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.