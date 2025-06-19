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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هديك كلب صغير.. الإعدام شنقا لـ ترزي هتك عرض طفل بالأقصر

المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر.
المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر.
ندى سويفى

عاقبت محكمة جنايات الأقصر ترزي بالإعدام شنقا لاختطافه طفل وهتك عرضه داخل محل في مركز إسنا بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر.

المتهم لحظة النطق بحكم الإعدام

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 22488 لسنة 2024 جنايات مركز إسنا والمقيدة برقم 3587 لسنة 2024 كلى الأقصرأن المتهم عبد الحميد. ب. ع في يوم 2024/12/8
بدائرة مركز اسنا محافظة الاقصر قام بخطف الطفل المجني عليه ط. م. ع بعدما أغراه بمشاهدة بعض الكلاب الصغيرة حديثة الولادة ووعده بإعطائه جرو منها، واصطحبه على دراجة نارية حتى وصلا إلى محل ملك شقيقه في منطقة نائية.

أضافت التحقيقات التي استعرضتها هيئة محكمة جنايات الأقصر على مدار عدة جلسات أن المتهم فور دخوله إلى المحل غلق الأبواب وجرد الطفل المجني عليه من ملابسه كاشفا عن عورته وسيطر على حركة جسده الصغير ومقاومته الضعيفة ثم هتك عرضه بعنف سبب إصابات خطرة به رصدها تقرير الطب الشرعي.

وشرحت التحقيقات أن والد الطفل شاهد حالة ابنه فاصطحبه إلى مركز شرطة إسنا وقدم بلاغا ضد المتهم الذي ألقى القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة.

الإعدام شنقا هتك عرض طفل الأقصر ترزي محكمة جنايات الأقصر

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