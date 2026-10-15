فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية ومسار ضم الأراضي الفلسطينية

دعت فرنسا، إسرائيل، اليوم الخميس، إلى وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، والتراجع عن المسار المؤدي إلى الضم، فيما طالبت السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة “جيروم بونافون”- خلال المناظرة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية - إن “التوسع الاستيطاني المتواصل، بما في ذلك مشروع «E1»، وما وصفه بالمسار الواضح نحو الضم وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون دون عقاب، إلى جانب الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية”، كلها عوامل تزيد حالة عدم الاستقرار.

وأشار مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات تجارية في هذا الصدد، وتدعو إلى اتخاذ خطوات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة وفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها، داعيًا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي أُرجئت إلى سبتمبر 2027، في أقرب وقت ممكن، بما يتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقه الديمقراطي.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال إن الاستقرار يتعرض للتهديد بسبب ما وصفه بـ«الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران»، مشيرًا إلى دعمها لـ«حزب الله» والحوثيين، مجددا تضامن فرنسا مع السعودية والسلطات اليمنية في مواجهة التصعيد العسكري.

وأكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أن الحل الدبلوماسي وحده يمكن أن يوفر تسوية دائمة للصراع في الشرق الأوسط، مجددًا دعم بلاده لـ«إعلان نيويورك» بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025.