الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة 16 أكتوبر، طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود ليلا طقس : مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً (بنسبة حدوث 40%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلا عن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث (20 إلى 30 %) إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد وجنوباً على (حلايب - الشلاتين).

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 3 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر : معتدل وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس : معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 مترواتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 20

العاصمة الجديدة 27 18

6 أكتوبر 28 18

بنها 27 19

دمنهور 26 19

وادى النطرون 28 20

كفر الشيخ 26 19

بلطيم 25 19

المنصورة 26 20

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 26 19

طنطا 26 19

دمياط 27 22

بورسعيد 28 22

الاسماعيلية 30 20

السويس 29 19

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 20

نخل 28 16

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 29 18

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 29 22

الاسكندرية 26 20

العلمين 25 19

مطروح 25 19

السلوم 24 18

سيوة 26 15

رأس غارب 30 22

سفاجا 30 23

مرسى علم 31 23

الشلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 35 23

مرسى حميرة 32 24

أبرق 35 23

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 28 17

بني سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 30 17

سوهاج 31 18

قنا 32 20

الأقصر 32 21

أسوان 33 23

الوادى الجديد 29 18

أبوسمبل 32 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 37 27

المدينة 39 25

الرياض 38 23

المنامة 37 30

أبوظبى 38 28

الدوحة 38 30

الكويت 38 25

دمشق 24 12

بيروت 26 22

عمان 23 14

القدس 23 15

غزة 26 20

بغداد 38 27

مسقط 34 30

صنعاء 26 08

الخرطوم 39 27

طرابلس 25 18

تونس 29 16

الجزائر 25 19

الرباط 26 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 12 07

إسطنبول 15 11

إسلام آباد 28 17

نيودلهى 31 23

جاكرتا 37 25

بكين 22 13

كوالالمبور 33 24

طوكيو 26 18

أثينا 20 12

روما 26 14

باريس 20 08

مدريد 27 16

برلين 19 10

لندن 16 07

مونتريال 11 03

موسكو 15 08

نيويورك 23 11

واشنطن 29 12

نواكشوط 36 26

أديس أبابا 23 12