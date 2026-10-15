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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
رنا عصمت

توافد عدد من النجوم الى افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ومن أبرزهم إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي وحسين فهمي وحسن الرداد وليلى علوي.


 

تفاصيل إطلالة شيرين رضا..

لفتت الفنانة شيرين رضا الأنظار بإطلالتها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الفضي المائل إلى الذهبي، تميز بلمعانه اللافت وتفاصيله البراقة التي أضفت عليه لمسة من الفخامة والأناقة.

وجاء الفستان بتصميم انسيابي ينسدل على القوام، مع جزء علوي مرصع بالكامل بالتطريزات اللامعة، وأكمام طويلة شفافة زادت من رقة التصميم، إلى جانب حزام عند الخصر أبرز تفاصيل الإطلالة ومنحها تناسقًا واضحًا.

ونسقت شيرين رضا الفستان مع حقيبة صغيرة باللون الذهبي، واختارت تسريحة شعر منسدلة بتموجات واسعة مع خصلات فاتحة، فيما اعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها، لتكتمل إطلالتها بمزيج من البساطة والبريق.

وجاء اختيار الألوان المعدنية اللامعة ليمنح إطلالة شيرين رضا طابعًا مناسبًا لأجواء السجادة الحمراء، خاصة مع الجمع بين التطريزات البراقة والخامات الشفافة التي أضافت للتصميم لمسة عصرية أنيقة.

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May be an image of one or more people and blonde hair
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May be an image of one or more people, blonde hair and text
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بالصور

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

بالصور..كريم فهمي وزوجته في مهرجان الجونة

الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة
الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة
الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة

بالأزرق الفيروزي.. إطلالة لافتة لـ ليلي علوى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

إطلالة لافتة لـ ليلي علوى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
إطلالة لافتة لـ ليلي علوى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
إطلالة لافتة لـ ليلي علوى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

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