جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

توافد عدد من النجوم الى افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ومن أبرزهم إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي وحسين فهمي وحسن الرداد وليلى علوي.





تفاصيل إطلالة شيرين رضا..

لفتت الفنانة شيرين رضا الأنظار بإطلالتها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الفضي المائل إلى الذهبي، تميز بلمعانه اللافت وتفاصيله البراقة التي أضفت عليه لمسة من الفخامة والأناقة.

وجاء الفستان بتصميم انسيابي ينسدل على القوام، مع جزء علوي مرصع بالكامل بالتطريزات اللامعة، وأكمام طويلة شفافة زادت من رقة التصميم، إلى جانب حزام عند الخصر أبرز تفاصيل الإطلالة ومنحها تناسقًا واضحًا.

ونسقت شيرين رضا الفستان مع حقيبة صغيرة باللون الذهبي، واختارت تسريحة شعر منسدلة بتموجات واسعة مع خصلات فاتحة، فيما اعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها، لتكتمل إطلالتها بمزيج من البساطة والبريق.

وجاء اختيار الألوان المعدنية اللامعة ليمنح إطلالة شيرين رضا طابعًا مناسبًا لأجواء السجادة الحمراء، خاصة مع الجمع بين التطريزات البراقة والخامات الشفافة التي أضافت للتصميم لمسة عصرية أنيقة.