غرفة صناعة الملابس: نؤهل المصانع الصغيرة والمتوسطة للمنافسة عالميًا وفتح أسواق التصدير

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الغرفة تعمل على دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية، بما يمكنها من مواجهة التحديات التي تعوق نموها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

النهوض بصناعة الملابس الجاهزة ورفع كفاءة المصانع

وأوضح عبد السلام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الغرفة تستهدف وضع سياسات تسهم في النهوض بصناعة الملابس الجاهزة ورفع كفاءة المصانع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لما تواجهه من صعوبات قد لا تمثل العائق نفسه أمام المصانع الكبرى التي تمتلك خبرات وإمكانات أكبر للتعامل مع الأزمات والتحديات التشغيلية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة في تطوير منظومة العمل لديها، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم، ورفع كفاءة العاملين في مختلف مراحل الإنتاج، بما ينعكس على جودة المنتجات وقدرة المصانع على الاستمرار والتوسع.

تأهيل الكوادر العاملة بالمصانع

وأضاف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة أن برامج التدريب تستهدف تأهيل الكوادر العاملة بالمصانع، خاصة في مجالات التخطيط والإنتاج ومراقبة الجودة، بما يساعدها على تطبيق المعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية، والاستعداد لدخول منظومة التصدير بصورة أكثر احترافية.

مساندة المصانع الصغيرة والمتوسطة

ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة يؤدي دورًا مهمًا في مساندة المصانع الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير، من خلال تعريفها بالشهادات والاشتراطات اللازمة لدخول الأسواق الخارجية، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية للحصول عليها.

وأوضح أن الحصول على هذه الشهادات يمر بمراحل تشمل تقديم الطلبات وتقييم المصنع ومراجعة الإجراءات المتبعة داخله، مشيرًا إلى أن المركز يتحمل تكلفة هذه العملية، بما يخفف الأعباء المالية عن المصانع ويمنحها فرصة أكبر لتطوير أعمالها والتوسع في التصدير.

تطوير صناعة الملابس الجاهزة

وشدد عبد السلام على أن تطوير صناعة الملابس الجاهزة يتطلب العمل على محورين أساسيين، هما تحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة السعرية عالميًا.

وأكد أن الغرفة ترحب بالتعاون مع المصانع التي لديها رغبة جادة في التطوير، وتحرص على تقديم الدعم المناسب وفقًا لاحتياجات كل مصنع وإمكاناته، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة فرصها في الأسواق العالمية.