ضبط صانعة محتوى بالهرم نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية، وذلك بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.

كواليس القبض على المتهمة

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصد نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتبين أن لها معلومات جنائية، وعُثر بحوزتها على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.