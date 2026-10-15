في رسالة لترامب.. البرهان يعلن الاستعداد للعمل مع كل الأطراف لتحقيق السلام بالسودان

أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أنه بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها التزام السودان بجهود السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.

رسالة البرهان لترامب

وأشار البرهان إلى أن الحكومة السودانية تبدي استعدادها الصادق للعمل مع جميع الأطراف لإحلال سلام عادل ودائم، مشددا على ضرورة أن يصون السلام المنتظر سيادة السودان ووحدة أراضيه وكرامة شعبه.

والأسبوع الماضي أكد الفريق عبد الفتاح البرهان ، العزم على تحرير كل شبر من الأراضي السودانية، مضيفا أن :" المفاوضات والسلام والحرب من اختصاص مجلس الأمن والدفاع السوداني".

صعّد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خطابه الرافض لأي هدنة، معلناً مواصلة القتال حتى دارفور "مهما كان الثمن"، ومتحدياً واشنطن بعد رفض تأشيرته لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال قائد الجيش السوداني"هدفنا القضاء على هذه الميليشيا مهما كان الثمن وتطهير السودان حتى دارفور"، معلناً رفضه أي تسوية تنهي الحرب ومؤكداً مواصلة القتال، في أول رد علني على الضغوط الأمريكية لإقرار هدنة إنسانية توقف نزيف الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.