مستشار رئيس وزراء السودان: هناك مخطط يستهدف القاهرة والخرطوم مسنود بغرف إعلامية موجّهة

شدد مستشار رئيس الوزراء السوداني مصلح نصار الرشيدي على أن ما يحمله شعبا البلدين الشقيقين، مصر والسودان، من أخلاق وقيم كفيل بتجاوز الأزمة.

وقال في تصريح صحفي اليوم إلى وجود مخطط يستهدف العلاقات بين البلدين مسنود بغرف إعلامية موجّهة تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلدين والإضرار بالعلاقات التاريخية بينهما، ودعا الشعبين السوداني والمصري إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين.

وأشار نصار إلى أن المليشيا المتمردة (مليشيا الدعم السريع التي يقودها حميدتي) والغرف الخارجية المساندة لها تستثمر بقوة في هذه الأحداث وتعتبرها فرصة للنيل من العلاقات المتميزة والتعاون بين شعبي البلدين، مؤكداً الثقة في تجاوز هذه المنعطفات بالحكمة.