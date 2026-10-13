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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تعزيز الاستثمارات في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أعرب عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والبنك، مشيداً بالدور الهام الذي يضطلع به في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته في السوق المصرية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مستعرضاً مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، خاصةً تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الانضباط المالي وتحسين استدامة الدين العام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى استضافة الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو ٢٠٢٧ بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث الدولي المرموق يعكس تقدير البنك لمكانة الاقتصاد المصري وما يتمتع به من مقومات وقدرة على الصمود، فضلاً عن الثقة في قدرته على مواصلة مسيرة النمو والتنمية.

من جانبها، أشادت رئيسة البنك بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، مؤكدة استمرار التزام البنك بدعم جهود التنمية في مصر وتعزيز التعاون القائم معها، باعتبارها إحدى الدول الرئيسية لعملياته في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصر التنمية الاقتصادية

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