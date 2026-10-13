وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإماراتي الاعتداءات الحوثية على المملكة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، هاتفيا، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد - بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن إدانة دولة الإمارات لهذه الاعتداءات، مؤكدًا تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما بحث الوزيران التطورات الأخيرة وتداعياتها الإقليمية، وجهود البلدين حيالها.