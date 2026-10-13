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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استهداف منشآت عسكرية.. بريطانيا توجه اتهاما خطيرا لإيران وروسيا

كين ماكالوم
كين ماكالوم
القسم الخارجي

صرح رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني بأن إيران تكثف محاولاتها لاستهداف مواقع أكثر تحصيناً -مثل المنشآت العسكرية- داخل بريطانيا، في حين تصعّد روسيا من "حربها الهجينة" مستهدفةً حلفاء أوكرانيا.

وفي كلمته السنوية التي استعرض فيها التهديدات المتنوعة التي تواجهها بريطانيا، أشار كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، إلى أن أكبر مصدر للقلق بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي يتمثل في احتمالية تمكّن الإرهابيين من تطوير أسلحة بيولوجية أو حتى تخليق مسببات أمراض جديدة كلياً، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح ماكالوم أن التهديدات الصادرة عن دول تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي، مما يعني أن جهازه يخصص الآن لهذه القضية موارد تفوق تلك التي خُصصت لها إبان الحرب الباردة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام قد صرح أمس بأنه "من المرجح جداً" أن تكون طهران وراء مؤامرة مشتبه بها استهدفت قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي القاعدة التي استخدمتها قاذفات أمريكية لشن ضربات ضد إيران؛ وقد أدى ذلك إلى استنفار أمني واسع النطاق ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب الطائرات من القاعدة الجوية.

ورغم أن ماكالوم أكد عدم قدرته على الحديث عن حادثة "فيرفورد" نظراً لوجود تحقيق جارٍ، إلا أنه أشار إلى حدوث تحول كبير هذا العام فيما يتعلق بـ "الطموحات الإيرانية لاستهداف مواقع أكثر تحصيناً، مثل المنشآت العسكرية".

وقال: "إن حادثة قاعدة فيرفورد... ليست حالة فريدة؛ فقد كانت هناك أمثلة أخرى، ليس في المملكة المتحدة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم".

أما فيما يتعلق بروسيا -التي تنفي أيضاً تورطها في أعمال عدائية داخل بريطانيا- فقد وصفها رئيس الاستخبارات البريطاني بأنها لا تزال تمثل "المعتدي الأول".

رئيس الاستخبارات البريطانية ناقوس الخطر إيران وروسيا قاعدة فيرفورد ماكالوم

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