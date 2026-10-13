لايحتاجون ترامب.. رئيس وزراء بريطانيا السابق: الهند والخليج مؤثران عالميًا

أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك على أن دولًا مثل الهند والخليج العربي، صارت قادرة على التأثير العالمي، حتى دون التوافق مع الدولتين الكبريان في العالم، أمريكا أولًا ثم الصين.

جاء ذلك، خلال حديثه في حلقة نقاش بعنوان "نهاية القدرة على التنبؤ" ضمن فعاليات منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد 2026 في نيودلهي.

قدرًا هائلاً من عدم اليقين الجيوسياسي، بل والخطر



قال سوناك: "لقد نشأنا جميعًا على الاستثمار والعمل ضمن إطار متعدد الأطراف قائم على القواعد، والذي فرضه الرئيس الأمريكي ترامب إلى حد كبير، وليس هو السبب في ذلك؛ بل هو أحد أعراضه. والعالم الذي نعيش فيه الآن هو عالم لا نعرف فيه تمامًا ما استقررنا عليه، وهذا يخلق قدرًا هائلاً من عدم اليقين الجيوسياسي، بل والخطر".

وأضاف سوناك أن صعود الصين يُشكل منافسة للولايات المتحدة في مجالات متعددة، واصفًا ذلك بأنه سمة جديدة رئيسية للاقتصاد العالمي.



ولفت إلى أنه “أصبحت دول مثل الهند ودول الخليج قادرة الآن على رسم مسارها الخاص. لن تتفق دائماً مع الولايات المتحدة أو الصين. ستفعل ما تريد، وهذه سمة جديدة”.

النزاعات المسلحة

أعرب عن قلقه البالغ إزاء قضايا الأمن العالمي، مشيرًا إلى تزايد النزاعات المسلحة وتداعياتها على الاستقرار الدولي.

قال: "أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن نشهد اليوم نزاعات مسلحة أكثر من العقود السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يوجد 61 نزاعًا مسلحًا بين دول مختلفة حول العالم. هذا الأمر يُقلقني".

وسخر سوناك من ترامب، بقوله:"أعتقد أن الرئيس ترامب ينظر إلى هذا الوضع ويرى فيه 61 فرصة للفوز بجائزة نوبل للسلام".