تميم بن حمد: قطر تؤمن خمس تجارة الغاز المسال عالميا.. وأي اضطراب يؤثر على الأسواق

أكد أمير قطر تميم بن حمد، يوم الثلاثاء، أن بلاده والمنطقة واجهت أحداثا استثنائية أثبتت مجددا تماسك مؤسسات الدولة، مضيفا أن الاقتصاد الوطني واجه الأزمة الحالية بقوة وحافظ على معدل نمو مرتفع خلال عام 2025.

وقال بن حمد في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 55 مجلس الشورى القطري إن إغلاق مضيق هرمز والأضرار في راس لفان أديا إلى تعطل مهم من صادرات الدولة، مشيرا إلى أن قطر لن تخرج من هذه الأزمة إلا أكثر مرونة وتكيفا مع المتغيرات العالمية.

ولفت بن حمد، إلى أن قطر تؤمن نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم وما يمسها ينعكس على الأسواق والمستهلكين، مضيفا أن الدوحة أسهمت في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية.

واستذكر أمير قطر، خلال كلمته والده حمد بن خليفة، مؤكدا أنه كرس حياته لخدمة وطنه وأمته وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر اتسمت بنهضة شاملة.

وأشار بالشعب القطري والمقيمين على ما أظهروه من وعي وتماسك خلال الأحداث التي شهدتها الإمارة في الشهور الماضية، كما أشاد بمؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي كانت على أهبة الاستعداد.

وقبل يومين، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للمملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بعدة مقذوفات في الخليج قبالة سواحل قطر.

وقالت الهيئة الملاحية البريطانية، وفقا لشبكة بي بي سي، إن الناقلة تعرضت لـ "مقذوفات متعددة" على بعد 51 ميلاً بحرياً (94 كم) شمال مدينة الشمال القطرية، مؤكدة وقوع إصابات.