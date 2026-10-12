مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

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ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات، اليوم /الاثنين/، 101.91 نقطة، بما يعادل نسبة 1.15 بالمئة، ليغلق جلسة التداولات عند مستوى 8976.64 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 94 مليونا و861 ألفا و813 سهما، بقيمة 253 مليونا و506 آلاف و267.541 ريال، عبر تنفيذ 20526 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت، خلال الجلسة، أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 545 مليارا و519 مليونا و750 ألفا و129.892 ريال، مقابل 539 مليارا و796 مليونا و505 آلاف و29.014 ريال في الجلسة السابقة.