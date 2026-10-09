قطر والهند تعقدان الجولة السادسة من المشاورات السياسية لتعزيز التعاون الثنائي

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عقدت دولة قطر وجمهورية الهند، اليوم، الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، لاستعراض علاقات التعاون المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

وترأس الجانب القطري الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأست الجانب الهندي سريبريا رانغاناثان، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين الهنود.

حضر جولة المشاورات: محمد بن حسن الجابر، سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند، والجوهرة بنت يوسف العبيدان فخرو، مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية القطرية، إلى جانب الوفد المرافق.