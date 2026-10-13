استنفار في إسرائيل.. بلاغ عن قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار بن جوريون

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم، عن ورود بلاغ من مجهول بوجود قنبلة عن متن طائرة هبطت في مطار بن جوريون، وقد تم إجلاء الركاب من الطائرة ولم يتم التحقق من صحة المعلومة حتى الآن مع استمرار الفحوصات الأمنية.

قنبلة على متن طائرة في مطار بن جوريون

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن طائرة تابعة لشركة "دلتا" للخطوط الجوية -كانت قد وصلت إلى مطار بن جوريون قادمة من نيويورك- خضعت لعملية تفتيش اليوم الثلاثاء، وذلك عقب بلاغ مجهول المصدر يزعم وجود قنبلة على متنها، وفقاً لمعلومات أولية.

وأوضحت انه تم إجلاء الركاب من الطائرة بينما جرت عمليات التفتيش في المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل ولم يتم التأكد من مصداقية البلاغ، كما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من كشف السلطات الإماراتية عن نتائج جديدة في التحقيق بشأن حادثة رحلة «فلاي دبي» المتجهة من دبي إلى تل أبيب، التي وقعت في نهاية سبتمبر الماضي.

وقد أكد النائب العام الإماراتي أن مساعد الطيار العُماني المشتبه به خطط للاستيلاء على الطائرة وتحطيمها في مبنى الركاب بمطار بن جوريون الإسرائيلي، في عملية انتحارية أحبطها قائد الطائرة.

وأعلن النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن المتهم في واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة من دبي إلى تل أبيب اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقرًا بأنه تصرف بمفرده، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في 30 سبتمبر الماضي.