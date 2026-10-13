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بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

نتنياهو وبن سلمان
نتنياهو وبن سلمان
ناصر السيد

ذكر مصدر دبلوماسي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى - عبر وساطة أمريكية - للحصول على موافقة السعودية على انضمام إسرائيل إلى الحملة ضد الفصائل اليمنية. 

السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وأفاد المصدر الدبلوماسي لصحيفة "هآرتس" العبرية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعارض التدخل العسكري الإسرائيلي خشية ردود الفعل السلبية المحتملة لدى الرأي العام في المملكة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا مراراً إلى تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية في إطار "اتفاقيات أبراهام". 

وقد أكدت السعودية مراراً أنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل دون إحراز تقدم ملموس نحو إقامة دولة فلسطينية؛ وفي المقابل، يعارض نتنياهو فكرة الدولة الفلسطينية، مما يشكل عقبة رئيسية أمام أي اتفاق.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تواجه فيه السعودية سلسلة من الهجمات من جانب الفصائل اليمنية، بما في ذلك ضربات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

فقد أسفر هجوم بصاروخ باليستي يوم السبت عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 309 آخرين، بينما أدى هجوم آخر يوم الأحد إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وقد أدان نتنياهو الهجوم الذي استهدف المطار يوم السبت، واصفاً إياه بأنه "هجوم إرهابي مروع"، ومعرباً عن تعازيه لأسر الضحايا نيابة عن إسرائيل.

واستهدف الحوثيون مطارات ومنشآت نفطية سعودية خلال الأيام الأخيرة وسط تصاعد حدة الصراع في اليمن. 

وقد أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن الأمن الإقليمي وسلامة طرق الملاحة البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق باب المندب الذي تمر عبره نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية.

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