بيوتنا مفتوحة للأشقاء واللقمة هنقسمها.. مظاهرة حب من المصريين للسعوديين على «إكس»

شهدت منصة «إكس» تفاعلًا واسعًا برسائل الدعم والمحبة المتبادلة بين المصريين والسعوديين، في أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومطار الرياض، إذ عبّر مغردون من البلدين عن تضامنهم، مؤكدين أن العلاقات بين الشعبين تتجاوز حدود السياسة والجغرافيا، وتستند إلى روابط تاريخية وإنسانية راسخة ومواقف أخوية تظهر بوضوح في أوقات الأزمات.

وعكست التغريدات المتداولة مشاعر التآخي بين الشعبين، حيث حرص مصريون على التعبير عن مساندتهم للمملكة العربية السعودية وشعبها، فيما قابل سعوديون هذه الرسائل بكلمات امتنان وتقدير، مشددين على أن المصريين جزء أصيل من نسيج المجتمع السعودي، وأن سنوات التعايش والعمل والحياة المشتركة صنعت روابط يصعب أن تنال منها حملات التحريض أو محاولات إثارة الخلافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«بيوت المصريين مفتوحة للأشقاء السعوديين»

وفي رسالة تعكس عمق المحبة المتبادلة، أكدت المغردة المصرية عفاف الشافعي أن أبواب بيوت المصريين مفتوحة دائمًا أمام الأشقاء السعوديين، قائلة: «بيوت المصريين مفتوحة لكل الإخوة السعوديين فهم أصحاب الدار ونحن الضيوف عندهم»، مشددة على أن هذه الكلمات ليست مجرد شعارات، وإنما حقيقة نابعة من الأخوة والمحبة التي تجمع الشعبين.

وأضافت الشافعي أنها على ثقة بأن الأشقاء السعوديين سيبادلون المصريين الموقف ذاته إذا مرت مصر بظروف مماثلة، وسيفتحون لهم بيوتهم وقلوبهم، في تعبير عن إيمانها بأن التضامن بين البلدين يقوم على المحبة المتبادلة والمواقف الصادقة.

وتجسد هذه الرسالة جانبًا من التفاعل المصري مع الأحداث الأخيرة، إذ حرص مغردون على التأكيد أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان أهمية خاصة لديهم، وأن ما يجمع الشعبين من علاقات ومصالح مشتركة ومواقف تاريخية يجعل التضامن بينهما أمرًا طبيعيًا يتجاوز حدود المجاملة.

مغردون سعوديون: المصريون جزء من حياتنا

من جانبه، عبّر المغرد السعودي الفاهمي عن تقديره للمصريين، مستحضرًا سنوات التعايش بين أبناء الشعبين، وما نشأ عنها من روابط اجتماعية وإنسانية وثيقة.

وقال الفاهمي إن المصريين «أهل ذمة ورحم» وأهل خلق وكرم وعزة وشرف، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 مليون مصري يحملون مشاعر المحبة للسعوديين، الذين يبادلونهم المحبة والتقدير.

وأضاف أن المصريين عاشوا بين السعوديين وشاركوا تفاصيل حياتهم اليومية، من الشوارع والبيوت إلى المحلات والشركات والمؤسسات والمساجد والمستشفيات، حتى أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من حياتهم، مختتمًا رسالته بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر وسائر بلاد المسلمين.

وتعكس هذه الكلمات تقديرًا للدور الذي لعبته الجاليات المصرية على مدار عقود في المجتمع السعودي، حيث تشابكت علاقات العمل والجوار والصداقة والمصاهرة، لتشكل امتدادًا إنسانيًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

«أعدتم إلينا الثقة بأن العروبة تظهر في الأزمات»

وفي رسالة مؤثرة، عبّرت المغردة السعودية أميرة الورد عن تأثرها برسائل التضامن المصرية، مؤكدة أن هذه المواقف أعادت إليها الثقة في قوة الروابط العربية، خاصة في ظل ما وصفته بتصاعد محاولات بث الفرقة والعداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أميرة الورد: «والله دمعت عيني من الردود بعد أن بدأت أجزم أننا وحدنا نواجه الدنيا»، مضيفة أن رسائل المصريين أعادت إليها الشعور بأن العروبة والوحدة يظهر معدنهما الحقيقي عند الأزمات والاختبارات الصعبة.

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تتحول أحيانًا إلى ساحة لصراعات وهمية يديرها أشخاص يسعون إلى تحقيق مكاسب من خلال هدم وحدة الصف وزرع الكراهية والحقد بين الشعوب، مؤكدة أنها لم تحمل يومًا كراهية تجاه المصريين الموجودين في المملكة أو الذين تعاملت معهم.

واختتمت رسالتها بتوجيه الشكر إلى المصريين على ما وصفته بالدعم النفسي الذي احتاج إليه السعوديون في هذه الظروف، داعية الله أن يحفظ المملكة من كل سوء، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين.

«لا تجعلوا الذباب الإلكتروني مرآة للشعوب»

وفي السياق ذاته، وجّه المغرد السعودي سعود الحكمي رسالة تقدير إلى المصريين، محذرًا من الانسياق وراء الأصوات التي تسعى إلى تشويه صورة العلاقات بين الشعبين أو تصوير الخلافات التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها تعبيرًا عن مواقف الشعوب الحقيقية.

وقال الحكمي: «هؤلاء هم أبناء مصر العظيمة وأهلها الأصـلاء»، مضيفًا: «فلا يظلنكم الذباب الإلكتروني بعد اليوم ولا تحسبوا أصواته الوهمية مرآة لشعب عريق ضارب بجذوره في أعماق التاريخ».

وتؤكد هذه الرسالة أهمية التمييز بين المواقف الشعبية الحقيقية والحسابات التي قد تسعى إلى إثارة الجدل والانقسام، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية التي تتطلب تعزيز التضامن والتواصل بين الشعوب العربية.

مصري مقيم في السعودية: المحبة تحولت إلى انتماء ووفاء

ومن بين الرسائل التي لاقت تفاعلًا، عبّر المغرد المصري محمد سالم عن ارتباطه الوجداني بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن محبة المملكة متجذرة في وجدان كثير من المصريين منذ الصغر، لكنها تكتسب أبعادًا أعمق لدى من عاشوا سنوات طويلة على أرضها.

وقال سالم: «نحن في مصر نولد وفي فطرتنا حب المملكة العربية السعودية، فما بالك بمن شاء الله له أن يعيش بينكم أكثر من نصف عمره»، مشيرًا إلى أن ما لمسه من كرم الأخلاق ونبل المعاملة والتواضع وطيب المعشر جعل هذا الحب يتحول إلى انتماء ووفاء يصعب التعبير عنهما بالكلمات.

وتعكس هذه الكلمات تجربة إنسانية تتجاوز حدود العلاقات الرسمية، لتسلط الضوء على أثر المعاملة اليومية والروابط الاجتماعية في ترسيخ مشاعر الانتماء والتقدير لدى المصريين الذين عاشوا وعملوا في المملكة.

### روابط تاريخية تتجاوز حملات التحريض

وتكشف رسائل الدعم المتبادلة على منصة «إكس» عن مساحة واسعة من التقارب الشعبي بين المصريين والسعوديين، حيث تركزت التغريدات على قيم الأخوة والكرم والتعايش، إلى جانب التأكيد على أن المواقف الإنسانية في أوقات الأزمات أكثر تعبيرًا عن حقيقة العلاقات بين الشعوب من الخلافات والجدالات العابرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهرت الرسائل أن التضامن لا يقتصر على التعبير عن رفض الهجمات التي تستهدف المنشآت السعودية، بل يمتد إلى التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب السعودي، ومساندته في مواجهة الظروف الصعبة، مع التمسك بروابط المحبة والاحترام المتبادل.

وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية، تبرز هذه التفاعلات بوصفها تعبيرًا عن أهمية الحفاظ على العلاقات الشعبية المصرية السعودية، وعدم السماح للأصوات المحرضة أو الحملات الإلكترونية بتقويض تاريخ طويل من التعاون والتعايش.

وبين رسائل المصريين التي تؤكد استعدادهم لفتح بيوتهم وقلوبهم للأشقاء السعوديين، وكلمات السعوديين التي تصف المصريين بأنهم جزء من حياتهم اليومية، تتجلى صورة لعلاقة إنسانية راسخة، تؤكد أن روابط الشعوب لا تُختزل في الخلافات العابرة، وأن التضامن والمحبة يظلان من أبرز ملامح العلاقات المصرية السعودية.