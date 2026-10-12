الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن خميس مشيط بعد إطلاق الإنذار المبكر

أعلن الدفاع المدني السعودي مساء اليوم الاثنين، زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط بعد إطلاق الإنذار المبكر من إطلاق صواريخ بالمدينة، داعيا الجميع إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيا.

اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الرياض

وقبل قليل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات المسلحة باليمن "الحوثيون" باتجاه العاصمة الرياض.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر عن المدينة بعد إطلاق صافرات الإنذار المبكر في العاصمة السعودية.

في سياق آخر، أدان الأزهر الشريف الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد الدولي واستهداف المدنيين الأبرياء وضيوف الرحمن من المعتمرين.

وأكد الأزهر أن استهداف المرافق المدنية وقاصدي الحرمين الشريفين يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وتجاوزا مرفوضا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.