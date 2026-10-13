ترامب يكشف لـCNN عن اتصال مع ولي العهد السعودي بعد هجمات الفصائل اليمنية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب الهجمات التي شنّتها الفصائل اليمنية على مطار الرياض.

وقال ترامب، في تصريحات لمراسلة شبكة CNN ألينا ترين، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ولي العهد السعودي عقب الهجمات: «نعم، لقد فعلت ذلك»، دون الكشف عن تفاصيل المحادثة أو الموضوعات التي تناولتها.

وفي تصريحات لاحقة للصحفيين في البيت الأبيض، أثناء توجهه إلى ولاية أوهايو للمشاركة في تجمع انتخابي مرتبط بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وجّه ترامب انتقادات حادة للفصائل اليمنية، قائلًا: «إنهم يتصرفون بشكل سيئ للغاية.. هذا أمر غير مقبول».

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون اتصاله بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما لم يوضح طبيعة الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها واشنطن على خلفية الهجمات.