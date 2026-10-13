مصرع 6 وإصابة 30 آخرين جراء حادث قطار بإقليم البنجاب الباكستاني

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم "الثلاثاء"، عن مقتل 6 ركاب وإصابة 30 آخرين جراء انحراف قطار بالكامل عن مساره في إقليم البنجاب بشرق وسط البلاد.

وقع الحادث لدى قطار "رحمن بابا إكسبرس" السريع المكون من 14 عربة، والذي كان متجهاً من مدينة كراتشي الساحلية إلى مدينة بيشاور في الشمال الغربي.

أما موقع الحادث، فوقع الانحراف في منطقة "مولتان" وتحديداً بالقرب من مدينة "شير شاه" التابعة لإقليم البنجاب.

وباشرت فرق الإغاثة والمسعفين نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم تعليق حركة السير في القسم المتأثر وإرسال قطار إضافي لنقل الركاب العالقين إلى وجهتهم.

تتكرر حوادث السكك الحديدية في باكستان نتيجة تقادم أنظمة الإشارات ونقص الاستثمار في البنية التحتية للقضبان.

وفتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادث.