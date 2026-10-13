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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلغاريا: غرق سفينة في البحر الأسود بعد هجوم بطائرات مسيرة

البحر الأسود
البحر الأسود
القسم الخارجي

أفاد الرئيس البلغاري رومين راديف بأن سفينتين كانتا تبحران بالقرب من ساحل البلاد في البحر الأسود قد تعرضتا لضربات بطائرات مسيرة، مشيراً إلى أن إحداهما قد غرقت.

غرق سفينة في البحر الأسود

وفقاً للمعلومات الأولية، كانت السفينة على بعد حوالي 15 ميلاً بحرياً قبالة الساحل بالقرب من "بيالا".

تعرضت سفينة ترفع علم مالطا لهجوم بطائرة مسيرة خلال الليل في البحر الأسود، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً كانوا على متنها، ومن المتوقع نقلهم إلى ميناء "فارنا" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البلغارية الرسمية.

كانت السفينة، التي تحمل اسم "تشيلسي" (Chelsea)، تبحر رافعةً العلم المالطي عندما تعرضت للضرب على بعد حوالي 15 ميلاً بحرياً قبالة الساحل بالقرب من "بيالا" في مقاطعة "فارنا". 

وقد تم إبلاغ كل من المديرية الإقليمية لوزارة الداخلية البلغارية والإدارة البحرية، والمديرية العامة للشرطة الوطنية، وجهاز الأمن القومي، وبلدية "فارنا"، وضابط المناوبة في الإدارة الإقليمية بالحادث.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالة المصابين أو طبيعة إصاباتهم، كما لا يزال من غير الواضح مصدر انطلاق الطائرة المسيرة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم. 

وكان أول قارب إنقاذ يصل إلى ميناء "فارنا" يقل خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

يُذكر أنه في 6 أكتوبر الجاري، تعرضت سفينتان تجاريتان لهجمات بطائرات مسيرة جوية وبحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود، على بعد حوالي 70 ميلاً بحرياً شرق "بيالا". 

بلغاريا غرق سفينة في البحر الأسود طائرات مسيرة هجوم بطائرات مسيرة

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