بلغاريا تعلن الانتهاء من البحث عن طاقم سفينة شحن غرقت في البحر الأسود

أعلنت السلطات البلغارية انتهاء عمليات البحث عن طاقم سفينة شحن غرقت في البحر الأسود بعد الهجوم عليها بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها لم يتم العثور على أي بحارة من طاقم السفينة.

وفي وقت لاحق، تعرضت سفينتان تجاريتان لهجوم من طائرات بدون طيار بحرية وجوية، حيث غرقت السفينة الأولى، التي كانت تبحر تحت علم توغو، وتعرضت الثانية لأضرار واشتعلت فيها النيران، حيث تم إجلاء وإنقاذ طاقمها، بما في ذلك البحارة المصابون، بواسطة سفينة بلغارية.

ووقع الهجوم ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، حيث اعتبرته السلطات البلغارية انتهاكًا خطيرًا للقانون البحري والدولي، وسيزيد من تعريض الملاحة الآمنة في البحر الأسود للخطر.

وعلى الفور أجرت السلطات البلغارية عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في البحر الأسود.

يعد هذا الهجوم هو الأول من الأول من نوعه المسجل في المنطقة الاقتصادية الخالصة البلغارية.

كانت السفينة ABLE المسجلة تحت علم بالاو قد غادرت رومانيا متجهة نحو تركيا عندما أصيبت، حيث اندلعت النيران في السفينة، مما أجبر جميع أفراد الطاقم الـ18 على مغادرتها.

كانت السفينة ALFA WATAN المسجلة تحت علم توجو أبحرت من تركيا نحو جالاتي في رومانيا عندما أُصيبت، حيث تعرضت السفينة لأضرار هيكلية خطيرة وغرقت شرق ساحل بلغاريا.

من جانبه، عقد رئيس الوزراء رومن راديف اجتماعاً طارئاً مع ممثلي المؤسسات الحكومية عقب الهجمات.