قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في موسكو تصدر تحديثاً للأمريكيين بشأن وباء روسيا
قرينة رئيس الجمهورية: دور المرأة المصرية كان ولا يزال حاضراً في كل لحظة فارقة من تاريخ الوطن
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذر رعاياها بعد مخاوف تفشي الطاعون في روسيا
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرة تُغرق سفينة قبالة بلغاريا وسط مخاوف من هجمات روسية «هجينة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

غرقت سفينة تجارية في البحر الأسود، اليوم الثلاثاء، قبالة السواحل البلغارية، بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة، فيما فُقد طاقمها، وسط تصاعد المخاوف من امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى مياه المنطقة.

ووصف رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف الهجوم بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، فيما لم تتضح على الفور الجهة التي نفذت الهجوم، الذي شاركت فيه طائرات مسيرة جوية وبحرية، على بُعد نحو 130 كيلومترًا قبالة مدينة بيالا الساحلية شرقي البلاد.

وأفادت مصادر في قطاع الشحن بأن الهجوم قد يكون الأول من نوعه الذي يستهدف سفنًا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، في تطور يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأسود.

ونقلت وكالة الأنباء البلغارية «بي.تي.إيه» عن راديف قوله إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة قد انطلقت من روسيا أو أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلغاريا لا تشترك في حدود برية مع أي من البلدين، لكنها تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأسود.

وأوضح رئيس الوزراء البلغاري أن سفينتين تعرضتا للهجوم، مشيرًا إلى إنقاذ طاقم إحدى السفينتين، التي كانت تحمل شحنة من الحبوب، فيما أصيب اثنان من أفراد طاقمها.

أما السفينة الثانية، فقد غرقت خلال الهجوم، وكانت ترفع علم توجو، فيما لم تتضح طبيعة حمولتها أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ويأتي الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ما تصفه دول غربية بـالهجمات الهجينة الروسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وما قد تسببه من تهديدات للأمن والملاحة في منطقة البحر الأسود.

مسيرة سفينة تجارية بلغاريا هجمات روسية الحرب الروسية الأوكرانية رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

تنظيم داعش

«داعش» يُعلن مسئوليته عن هجوم أسفر عن مقتــل شرطي قرب «كركوك»

شرطة الرياض تضبط امرأة تجاوزات بحق الثوابت

شرطة الرياض تضبط امرأة ظهرت في فيديو يتضمن تجاوزات بحق الثوابت والقيم الدينية

الشرطة الفرنسية

الداخلية الفرنسية: إصابة 43 من أفراد الأمن وتوقيف 488 شخصًا خلال احتجاجات اليوم

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد