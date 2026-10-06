مسيرة تُغرق سفينة قبالة بلغاريا وسط مخاوف من هجمات روسية «هجينة»

غرقت سفينة تجارية في البحر الأسود، اليوم الثلاثاء، قبالة السواحل البلغارية، بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة، فيما فُقد طاقمها، وسط تصاعد المخاوف من امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى مياه المنطقة.

ووصف رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف الهجوم بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، فيما لم تتضح على الفور الجهة التي نفذت الهجوم، الذي شاركت فيه طائرات مسيرة جوية وبحرية، على بُعد نحو 130 كيلومترًا قبالة مدينة بيالا الساحلية شرقي البلاد.

وأفادت مصادر في قطاع الشحن بأن الهجوم قد يكون الأول من نوعه الذي يستهدف سفنًا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، في تطور يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأسود.

ونقلت وكالة الأنباء البلغارية «بي.تي.إيه» عن راديف قوله إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة قد انطلقت من روسيا أو أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلغاريا لا تشترك في حدود برية مع أي من البلدين، لكنها تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأسود.

وأوضح رئيس الوزراء البلغاري أن سفينتين تعرضتا للهجوم، مشيرًا إلى إنقاذ طاقم إحدى السفينتين، التي كانت تحمل شحنة من الحبوب، فيما أصيب اثنان من أفراد طاقمها.

أما السفينة الثانية، فقد غرقت خلال الهجوم، وكانت ترفع علم توجو، فيما لم تتضح طبيعة حمولتها أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ويأتي الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ما تصفه دول غربية بـالهجمات الهجينة الروسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وما قد تسببه من تهديدات للأمن والملاحة في منطقة البحر الأسود.