زيلينسكي: روسيا مسؤولة عن استهداف سفينتين تجاريتين في المياه البلغارية بالبحر الأسود

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالمسؤولية عن استهداف سفينتين تجاريتين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا بالبحر الأسود، في حادث أدى إلى غرق إحدى السفينتين وإصابة أفراد من طاقم الأخرى.

وكان رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف أعلن أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة جوية وبحرية، فجر الثلاثاء، على بعد نحو 70 ميلًا بحريًا من الساحل البلغاري، مؤكدًا أن بلاده بدأت عمليات بحث وإنقاذ في موقع الحادث.

وأوضح راديف أن السفينة الأولى، التي ترفع علم توجو وتحمل اسم «ألفا وطن»، تعرضت لأضرار هيكلية بالغة وغرقت، بينما تعرضت السفينة الثانية، التي ترفع علم بالاو وتحمل اسم «أبل»، لحريق، وتم إجلاء أفراد طاقمها البالغ عددهم 18 شخصًا، مع إصابة اثنين بجروح خطيرة.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد من حادث استهداف سفينة تجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا، وهو الهجوم الذي اتهم زيلينسكي روسيا بتنفيذه بواسطة طائرتين مسيرتين، وأسفر عن مقتل شخصين وإنقاذ 11 من أفراد الطاقم.

ورغم الاتهامات الأوكرانية، لم تعلن السلطات البلغارية حتى الآن تحديد الجهة التي أطلقت الطائرات المسيرة التي استهدفت السفينتين، فيما لم يصدر تعليق روسي رسمي على الحادث.

وحذر راديف من أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية قد يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات جغرافيًا، مشددًا على أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون البحري.

