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مصر مابتنساش ولادها .. تأمين خروج 15 بحاراً مصرياً عالقين في أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر مابتنساش ولادها .. تأمين خروج 15 بحاراً مصرياً عالقين في أوكرانيا

البحارة المصريين
البحارة المصريين
أمنية رشاد الجلوي

نجحت وزارة الخارجية في تأمين خروج ١٥ بحاراً مصرياً عالقين في أوكرانيا إلى دولة مولدوفا المجاورة تمهيداً لإعادتهم إلى مصر في أقرب رحلة طيران. 

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير د. بدر عبد العاطي أصدر توجيهات لكل من القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والسفارتين في أوكرانيا و رومانيا (غير مقيم لدي مولدوفا) بسرعة إنهاء اجراءات البحارة المصريين التي تعرضت سفنهم لعمليات عسكرية في البحر الأسود وتيسير عودتهم في اقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث أن السفارتين في أوكرانيا و رومانيا قامتا بتأمين حصول البحارة المصريين علي تأشيرات عبور إلى مولدوفا بعد استخراج المستندات الثبوتية اللازمة والتواصل مع الشركات التي يعملون بها وذلك لاستخراج تذاكر سفر لعودتهم إلي مصر، حيث عبروا بالفعل  إلى دولة مولدوفا تمهيداً لعودتهم إلى مصر علي متن أقرب رحلة طيران.

وزارة الخارجية المصرية البحارة العالقين أوكرانيا مولدوفا رومانيا البحر الأسود

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