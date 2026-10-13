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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بنما يتسبب في أضرار بمنازل وطرق بإقليم أنتيوكيا الكولومبي

زلزال
زلزال
محمد على

تسبب زلزال بنما المدمر في حدوث أضرار بالغة في البلاد امتدت إلى دولة أخرى، بقوته التي اقتربت من درجة 8 ريختر، وفق مراصد الزلازل الأمريكية.

وأحدث زلزال بنما  أضرارًا في منازل وطرق بإقليم أنتيوكيا الكولومبي.

و رصدت السلطات تشوهات أرضية مرتبطة بإعادة تنشيط قباب الطين على امتداد 800 متر من الطريق بين توربو ونويفو أنتيوكيا.

 فيما دفعت السلطات بمعدات ثقيلة لدعم أعمال الإصلاح، عقب الهزة التي وقعت في 9 أكتوبر وأسفرت عن إصابة أكثر من 20 شخصًا وإعلان حالة الطوارئ.

وأصيب السكان برعب هائل جراء الزلزال الذي ضرب بقوة وأخرجهم من بيوتهم على عجل في حالة من الفزع الشديد.

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