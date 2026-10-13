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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. قوات العمالقة والقبائل تتقدم في بلحج وتسيطر على المرتفعات الاستراتيجية

قوات العمالقة
قوات العمالقة
أمنية رشاد الجلوي

أحرزت قوات العمالقة الجنوبية، بمساندة القبائل، تقدمًا ميدانيًا في جبهة المضاربة بمحافظة لحج اليمنية، وتمكنت من السيطرة على عدد من المرتفعات والتباب الاستراتيجية، وفقًا لما أورده تقرير لقناة «العربية»، التي رافقت المقاتلين خلال تحركاتهم في المنطقة.

واستعرضت «العربية» الأوضاع الميدانية في جبهة المضاربة، مسلطة الضوء على انتشار القوات اليمنية في المواقع المرتفعة ذات الأهمية الاستراتيجية، ودورها في تعزيز السيطرة الميدانية وتأمين مواقع تمركز المقاتلين.

وقال أحد القادة الميدانيين، في تصريحات للقناة، إن اللواء 24 التابع لقوات العمالقة يسيطر على المرتفعات الاستراتيجية في المضاربة، مشيرًا إلى أن التقدم الذي تحرزه القوات يعود، بحسب قوله، إلى الدعم المقدم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد المقاتلون، خلال حديثهم لـ«العربية»، تمسكهم بمواقعهم وثباتهم في جبهتي المضاربة والوازعية، مشددين على مواصلة العمليات العسكرية لتحقيق أهدافهم، ومعلنين عزمهم المضي قدمًا نحو صنعاء.

قوات العمالقة الجنوبية لحج اليمن تحالف دعم الشرعية القوات اليمنية

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