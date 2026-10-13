فرنسا تعترض ناقلة نفط يُشتبه في انتمائها إلى «أسطول الظل» الروسي بالمحيط الهندي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة النفط «دي إف بيك» (DF Peak) في المحيط الهندي، للاشتباه في إبحارها تحت علم غير نظامي وارتباطها بما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، المستخدم في نقل النفط والالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، إن البحرية الفرنسية اعترضت الناقلة على بُعد أكثر من 450 ميلًا بحريًا جنوب جزيرة لا ريونيون الفرنسية، مؤكدًا عزم باريس مواصلة جهودها لمكافحة أنشطة أسطول الظل.

ونشر الرئيس الفرنسي لقطات للعملية البحرية، فيما أوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن فريق التفتيش صعد إلى السفينة وفحص وثائقها، ليتأكد من وجود شبهات بشأن عدم نظامية العلم الذي ترفعه، وهو علم بنين.

وأضافت الهيئة أنه جرى تحويل مسار الناقلة تحت مرافقة وحدات من البحرية الفرنسية، في إطار الإجراءات المتخذة للتحقق من وضعها القانوني والاشتباه في مخالفتها القواعد المنظمة للملاحة البحرية.

وتخضع الناقلة «دي إف بيك» لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ويُشتبه في ارتباطها بأسطول الظل الروسي منذ 25 يونيو 2024، عندما كانت تحمل اسم «كالينينغراد»، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن السفينة.

وتأتي العملية في إطار التحركات الأوروبية لتشديد الرقابة على السفن المشتبه في استخدامها لنقل النفط الروسي رغم العقوبات الغربية. وتضم القائمة الأوروبية أكثر من 700 سفينة خاضعة للعقوبات، فيما تلجأ بعض السفن المرتبطة بهذه الأنشطة إلى تغيير أسمائها أو أعلامها لتفادي الرقابة وتعقّب مسارات نقل المحروقات.

ويُستخدم مصطلح «أسطول الظل» للإشارة إلى شبكة من السفن التي يُشتبه في استخدامها لنقل النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، مع الاعتماد أحيانًا على هياكل ملكية معقدة أو تغيير الأعلام وأسماء السفن، في محاولة للحد من تأثير العقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية.