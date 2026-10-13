قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير الحكم السلوفيني يعفي إمام عاشور من العقوبة بعد القمة
فرنسا تعترض ناقلة نفط يُشتبه في انتمائها إلى «أسطول الظل» الروسي بالمحيط الهندي
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك
بيجو تستعد لتقديم نسختها الاختبارية RCZ.. بقوة تصل لـ 500 حصان
ترامب: بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب أكثر من زيلينسكي
رابطة الأندية: العقوبات تنتظر المتجاوزين من جماهير الأهلي والزمالك
ترامب: تمادينا في استهداف القيادات الإيرانية وكان علينا التوقف عند المستويين الأول أو الثاني
فضل قيام الليل.. احذر فعل يقع فيه الجميع يحرمك من 13 نعمة
استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها
بيوتنا مفتوحة للأشقاء واللقمة هنقسمها.. مظاهرة حب من المصريين للسعوديين على «إكس»
عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
تحذير عاجل من بيل جيتس.. هجمات الذكاء الاصطناعي تهددنا بمفاجآت كارثية قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تعترض ناقلة نفط يُشتبه في انتمائها إلى «أسطول الظل» الروسي بالمحيط الهندي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أمنية رشاد الجلوي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة النفط «دي إف بيك» (DF Peak) في المحيط الهندي، للاشتباه في إبحارها تحت علم غير نظامي وارتباطها بما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، المستخدم في نقل النفط والالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، إن البحرية الفرنسية اعترضت الناقلة على بُعد أكثر من 450 ميلًا بحريًا جنوب جزيرة لا ريونيون الفرنسية، مؤكدًا عزم باريس مواصلة جهودها لمكافحة أنشطة أسطول الظل.

ونشر الرئيس الفرنسي لقطات للعملية البحرية، فيما أوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن فريق التفتيش صعد إلى السفينة وفحص وثائقها، ليتأكد من وجود شبهات بشأن عدم نظامية العلم الذي ترفعه، وهو علم بنين.

وأضافت الهيئة أنه جرى تحويل مسار الناقلة تحت مرافقة وحدات من البحرية الفرنسية، في إطار الإجراءات المتخذة للتحقق من وضعها القانوني والاشتباه في مخالفتها القواعد المنظمة للملاحة البحرية.

وتخضع الناقلة «دي إف بيك» لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ويُشتبه في ارتباطها بأسطول الظل الروسي منذ 25 يونيو 2024، عندما كانت تحمل اسم «كالينينغراد»، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن السفينة.

وتأتي العملية في إطار التحركات الأوروبية لتشديد الرقابة على السفن المشتبه في استخدامها لنقل النفط الروسي رغم العقوبات الغربية. وتضم القائمة الأوروبية أكثر من 700 سفينة خاضعة للعقوبات، فيما تلجأ بعض السفن المرتبطة بهذه الأنشطة إلى تغيير أسمائها أو أعلامها لتفادي الرقابة وتعقّب مسارات نقل المحروقات.

ويُستخدم مصطلح «أسطول الظل» للإشارة إلى شبكة من السفن التي يُشتبه في استخدامها لنقل النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، مع الاعتماد أحيانًا على هياكل ملكية معقدة أو تغيير الأعلام وأسماء السفن، في محاولة للحد من تأثير العقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية.

فرنسا إيمانويل ماكرون المحيط الهندي ناقلة نفط أسطول الظل الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير الاتصالات

إتاحة امتيازات Google Gemini لطلاب الجامعات في مصر مجانا لمدة عام

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. سعر المتر ونسبة الخصم وفرص التقسيط

موعد تغير الساعة

موعد تغير الساعة وخطوات ضبط الهواتف

المتهمين

رجل وفتاة داخل عقار مهجور في مصر الجديدة.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

ترشيحاتنا

أبل

تسريبات آبل تكشف مفاجآت.. جهاز تلفزيون جديد وشاشة ذكية للتحكم بمنزلك

تويوتا راف 4 2026

أسعار ومواصفات تويوتا راف 4 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات | بمدى 850 كم .. تعرف على مواصفات بي واي دي Tang EV الجديدة .. وسعر رنج روفر الكهربائية في السعودية

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد