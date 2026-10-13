ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك، في تصريحات تأتي في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران والخلافات بشأن شروط التفاوض.

وتعكس تصريحات ترامب تمسك الإدارة الأمريكية بموقفها من المفاوضات مع إيران، وسط ترقب بشأن فرص التوصل إلى تفاهم بين الجانبين، في ظل استمرار الخلافات حول الملفات المطروحة على طاولة التفاوض وشروط أي اتفاق محتمل.

ولم يوضح ترامب، في التصريح المذكور، طبيعة الخطوات التي يتعين على طهران اتخاذها للتوصل إلى اتفاق، أو ما إذا كانت واشنطن تعتزم تقديم مقترحات جديدة لدفع المفاوضات إلى الأمام.