“ترامب كل حاجة والعكس”..الصين وروسيا لا تساعدان إيران

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاءات بأن الصين وروسيا تساعدان إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلاً إن أي دعم منهما سيكون محدوداً وأن واشنطن ستكتشفه بسرعة.

كتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" ، رداً على تعليقات منتقدين ومعارضين زعموا أن بكين وموسكو كانتا تساعدان طهران: "إذا كان الأمر كذلك، فهو على مستوى منخفض للغاية، لكنني لا أعتقد أنهم كذلك على الإطلاق".

وأضاف: "لديهم الكثير ليخسروه، وسنعرف ذلك، وسنعرف ذلك بسرعة كبيرة!".



ترامب يحذر بكين وموسكو من دعم إيران



تحافظ بكين وموسكو على علاقات وثيقة مع إيران، لكنهما اتخذتا مواقف مختلفة بشأن الصراع، فقد أدانت الصين الهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكاً للسيادة الإيرانية، بينما حذرت روسيا من أن الحرب قد تُشعل سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وقد وصف ترامب سابقاً شي وبوتين بأنهما محايدان في الصراع الذي بدأ في 28 فبراير عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران.

أكد ترامب موقفه مجدداً في يوليو، حين قال إن شي جين بينج أكد له أن بكين لن تزود إيران بالأسلحة، بما في ذلك عبر شركات صينية.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ ترامب أيضاً أن موسكو لن تبيع أسلحة لطهران.

مزاعم سابقة بشأن المساعدة العسكرية الصينية



سبق لإدارة ترامب أن اتخذت إجراءات ضد شركات صينية بسبب مزاعم ارتباطها بالعمليات العسكرية الإيرانية.

في مايو، فرضت واشنطن عقوبات على عدة شركات صينية متهمة بدعم شبكة التوريد العسكري الإيرانية وتزويد طهران بصور الأقمار الصناعية التي يُزعم أنها ساعدتها في استهداف القوات الأمريكية. وقد نفت بكين مزاعم تقديم كيانات صينية أي مساعدة للجيش الإيراني.