قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر
سويلم يبحث ببرلين التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية
تميم بن حمد: قطر تؤمن خمس تجارة الغاز المسال عالميا.. وأي اضطراب يؤثر على الأسواق
السياحة والآثار توقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر
بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية
ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
استنفار في إسرائيل.. بلاغ عن قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار بن جوريون
قبل منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يكشف روشتة تأمين الغذاء والمياه ومواجهة ارتفاع الأسعار
أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذيرات الأرصاد
اغتيال 5 عناصر من الفصائل الفلسطينية في غارات للاحتلال على قطاع غزة
بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

“ترامب كل حاجة والعكس”..الصين وروسيا لا تساعدان إيران

ترامب
ترامب
محمد على

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاءات بأن الصين وروسيا تساعدان إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلاً إن أي دعم  منهما سيكون محدوداً وأن واشنطن ستكتشفه بسرعة.

كتب ترامب  على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" ، رداً على تعليقات منتقدين ومعارضين زعموا أن بكين وموسكو كانتا تساعدان طهران: "إذا كان الأمر كذلك، فهو على مستوى منخفض للغاية، لكنني لا أعتقد أنهم كذلك على الإطلاق".

وأضاف: "لديهم الكثير ليخسروه، وسنعرف ذلك، وسنعرف ذلك بسرعة كبيرة!".


ترامب يحذر بكين وموسكو من دعم إيران
 

تحافظ بكين وموسكو على علاقات وثيقة مع إيران، لكنهما اتخذتا مواقف مختلفة بشأن الصراع، فقد أدانت الصين الهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكاً للسيادة الإيرانية، بينما حذرت روسيا من أن الحرب قد تُشعل سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وقد وصف ترامب سابقاً شي وبوتين بأنهما محايدان في الصراع الذي بدأ في 28 فبراير عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران.

أكد ترامب موقفه مجدداً في يوليو، حين قال إن شي جين بينج أكد له أن بكين لن تزود إيران بالأسلحة، بما في ذلك عبر شركات صينية.

 وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ ترامب أيضاً أن موسكو لن تبيع أسلحة لطهران.

مزاعم سابقة بشأن المساعدة العسكرية الصينية


سبق لإدارة ترامب أن اتخذت إجراءات ضد شركات صينية بسبب مزاعم ارتباطها بالعمليات العسكرية الإيرانية.

في مايو، فرضت واشنطن عقوبات على عدة شركات صينية متهمة بدعم شبكة التوريد العسكري الإيرانية وتزويد طهران بصور الأقمار الصناعية التي يُزعم أنها ساعدتها في استهداف القوات الأمريكية. وقد نفت بكين مزاعم تقديم كيانات صينية أي مساعدة للجيش الإيراني.

ترامب كل حاجة والعكس الصين وروسيا إيران دونالد ترامب الولايات المتحدة وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

One UI 9

أزمة في هواتف سامسونج بسبب تحديث One UI 9.. والشركة تتدخل للحل

الزمالك

تفاصيل تواصل الزمالك مع رئيس التلفزيون المصري بسبب مخرج القمة

استهداف مطار الملك خالد

ضحت بحياتها عشان تنقذ غيرها.. شجاعة سيدة سعودية خلال استهداف مطار الملك خالد

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا

الدكتور شريف باشا

" صحة النواب" تناقش تكليف الخريجين بالقطاع الطبي

خلال الجولة

مكافآت للمجتهدين ومحاسبة للمقصرين.. رسائل حاسمة من رئيس جنوب الدلتا للكهرباء

بالصور

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد