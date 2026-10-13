قنبلة على الطائرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل بلاغ كاذب في مطار بن جوريون

أفادت سلطة المطارات الإسرائيلية بأنه عقب عمليات تفتيش أجريت لطائرة تابعة لشركة "دلتا" هبطت في مطار بن جوريون - إثر تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها - لم يتم العثور على أي شيء غير معتاد، وتقرر العودة إلى العمل المعتاد.

قنبلة في طائرة بمطار بن جوريون

وقد نُقلت الطائرة إلى منطقة وقوف بعيدة، ونزل جميع الركاب بسلام، كما خضعت الطائرة لعملية تفتيش دقيقة من قبل أفراد أمن المطار، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن طائرة تابعة لشركة "دلتا" للخطوط الجوية -كانت قد وصلت إلى مطار بن جوريون قادمة من نيويورك- خضعت لعملية تفتيش اليوم الثلاثاء، وذلك عقب بلاغ مجهول المصدر يزعم وجود قنبلة على متنها، وفقاً لمعلومات أولية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من كشف السلطات الإماراتية عن نتائج جديدة في التحقيق بشأن حادثة رحلة «فلاي دبي» المتجهة من دبي إلى تل أبيب، التي وقعت في نهاية سبتمبر الماضي.