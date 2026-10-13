قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
تعليم النواب توافق على منحة بـ2 مليون يورو لدعم تدريس الفرنسية بالمدارس المصرية
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر
سويلم يبحث ببرلين التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية
تميم بن حمد: قطر تؤمن خمس تجارة الغاز المسال عالميا.. وأي اضطراب يؤثر على الأسواق
السياحة والآثار توقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر
بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية
ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
استنفار في إسرائيل.. بلاغ عن قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار بن جوريون
قبل منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يكشف روشتة تأمين الغذاء والمياه ومواجهة ارتفاع الأسعار
أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذيرات الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قنبلة على الطائرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل بلاغ كاذب في مطار بن جوريون

مطار بن جوريون
مطار بن جوريون
القسم الخارجي

أفادت سلطة المطارات الإسرائيلية بأنه عقب عمليات تفتيش أجريت لطائرة تابعة لشركة "دلتا" هبطت في مطار بن جوريون - إثر تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها - لم يتم العثور على أي شيء غير معتاد، وتقرر العودة إلى العمل المعتاد. 

قنبلة في طائرة بمطار بن جوريون

وقد نُقلت الطائرة إلى منطقة وقوف بعيدة، ونزل جميع الركاب بسلام، كما خضعت الطائرة لعملية تفتيش دقيقة من قبل أفراد أمن المطار، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن طائرة تابعة لشركة "دلتا" للخطوط الجوية -كانت قد وصلت إلى مطار بن جوريون قادمة من نيويورك- خضعت لعملية تفتيش اليوم الثلاثاء، وذلك عقب بلاغ مجهول المصدر يزعم وجود قنبلة على متنها، وفقاً لمعلومات أولية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من كشف السلطات الإماراتية عن نتائج جديدة في التحقيق بشأن حادثة رحلة «فلاي دبي» المتجهة من دبي إلى تل أبيب، التي وقعت في نهاية سبتمبر الماضي.

قنبلة على الطائرة إسرائيل مطار بن جوريون بلاغ كاذب قنبلة في طائرة بمطار بن جوريون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

One UI 9

أزمة في هواتف سامسونج بسبب تحديث One UI 9.. والشركة تتدخل للحل

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الزمالك

تفاصيل تواصل الزمالك مع رئيس التلفزيون المصري بسبب مخرج القمة

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

يد الزمالك

الزمالك يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لـ اليد

يد الأهلي

الأهلي يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لـ اليد

بالصور

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد