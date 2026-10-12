إسرائيل تمنع طائرة شحن إثيوبية من دخول أجوائها.. اعرف السبب

كشفت “القناة 13” الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية منعت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من دخول المجال الجوي الإسرائيلي، وأعادتها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ بعد اكتشاف وجود أحد أفراد الطاقم من إندونيسيا، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وذكرت القناة، أن الطائرة أقلعت فجر الإثنين متجهة إلى مطار بن جوريون، قبل أن تتلقى الجهات الإسرائيلية قائمة بأسماء أفراد الطاقم بعد الإقلاع؛ لتكتشف وجود الفرد الإندونيسي، وعلى إثر ذلك تقرر منع الطائرة من دخول الأجواء الإسرائيلية وإعادتها إلى أديس أبابا.

وأشارت القناة إلى أن الواقعة تختلف عن حادثة محاولة الهجوم التي أُحبطت على متن رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي»، إذ رصدت الجهات الإسرائيلية هذه المرة وجود فرد غير معتاد ضمن الطاقم قبل دخول الطائرة إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وفقًا لما أوردته القناة.