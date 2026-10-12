إسرائيل.. قتيل و19 مصابا بعضهم بحالة خطرة جراء انفجار قرب الحدود اللبنانية

كشفت مصادر عبرية عن وقوع قتيل على الأقل بين الذين سقطوا في انفجار حدث في منطقة الجليل الأعلى في الأراضي المحتلة.

وقالت المصادر إن هناك 19 مصابًا بعضهم بحالة خطرة جراء انفجار في محيط كيبوتس "نيئوت موردخاي" قرب الحدود مع لبنان.

وسبق ذلك، إعلان هيئة الإسعاف الإسرائيلية سقوط مصابين إثر انفجار ذخيرة في منطقة يفتاح بالجليل الأعلى، في الأراضي المحتلة.

فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية انه سقط 12 مصابا في انفجار بالجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية، لكن العدد ارتفع الى 19 مصابا.

ووقعت الإصابات الحرجة جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة عند الحدود مع لبنان، فيما سيتم فتح تحقيق لاحق في الامر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي يساعد على نقل الإصابات من منطقة يفتاح عند الحدود مع لبنان ويستخدم الهليكوبتر .