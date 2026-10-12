الطاعون يغزو الجيش الإسرائيلي.. فئران تقتحم مساكن المجندات وتثير حالة من الرعب

اشتكت مجندات في دورة القيادة والاستطلاع التابعة للجيش الإسرائيلي من انتشار الفئران داخل أماكن إقامتهن في القاعدة العسكرية، خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات للمسؤولين بالتقاعس عن التعامل مع المشكلة، رغم تكرار الشكاوى من وجود القوارض فوق الأسرّة وبين الأغراض الشخصية.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وموقع «واي نت» الإسرائيلي، نقلًا عن والد إحدى المجندات، أن الفئران باتت تتحرك داخل الغرف وتتسلل إلى الأسرّة ومقتنيات المجندات، ما دفع بعضهن إلى البحث عن أماكن أخرى للنوم، في ظل مخاوف من استمرار انتشارها وعدم اتخاذ إجراءات كافية للقضاء عليها، مما قد يتسبب في انتشار الأمراض ومنها الطاعون.

وأضاف والد المجندة أن الشكاوى المتكررة لم تسفر عن حل فوري، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين طالبوا المجندات بإظهار النضج والتحلي بالصبر، بدلًا من الاستجابة لمخاوفهن، وانتقد طريقة التعامل مع الأزمة، معتبرًا أن وجود الفئران داخل أماكن الإقامة أمر لا يمكن تجاهله.

وأشار إلى أن إحدى المجندات تخشى تناول الطعام الذي أحضرته معها من المنزل، خشية ملامسة الفئران له، فيما فوجئت مجندة أخرى بوجود فأر بين أغراضها أثناء محاولتها إخراج كيس الغسيل من الخزانة. وبحسب روايته، طُلب منها إغلاق الخزانة وانتظار التعامل مع الأمر في اليوم التالي.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات أولية للتعامل مع الشكاوى، موضحًا أن الجهات المختصة فحصت الواقعة فور تلقي البلاغات، ووفرت وسائل للإمساك بالفئران.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن فريقًا من الخدمات الصحية العسكرية، برفقة متخصص في مكافحة الآفات، سيصل إلى القاعدة لمعالجة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.