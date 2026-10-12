بينهم أفراد من الشرطة والدفاع المدني.. مسلحون يقتلون 20 شخصًا كانوا في طريقهم إلى سوق في نيجيريا

قال شاهد ومصدر عسكري، لوكالة رويترز اليوم الاثنين، إن مسلحين نصبوا كمينًا لقافلة من التجار كانوا في طريقهم إلى أحد الأسواق تحت حراسة عسكرية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا.

عمليات قتل في نيجيريا

وقال أحد السكان المحليين، موسى دانلادي، لرويترز إن الهجوم وقع نحو الساعة الثانية ظهرًا يوم السبت، بينما كانت القافلة في طريقها من منطقة جوواشي إلى سوق ناساراوا في منطقة بوكويوم.

وأضاف دانلادي، الذي ساعد في انتشال الجثامين، أن القتلى شملوا أربعة جنود وثلاثة من أفراد الشرطة وموظفًا من هيئة الدفاع المدني النيجيرية، إلى جانب 12 مدنيًا.

وشهد شمال غربي نيجيريا تصاعدًا في الهجمات التي تشنها عصابات مسلحة بشدة، تُعرف باسم قطاع الطرق، وتشن غارات على القرى وتختطف السكان للحصول على فدى مالية، فضلًا عن سرقة الماشية.