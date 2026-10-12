مصر تعرض فرص الاستثمار السياحي على كبرى شركات الضيافة والسياحة التايلاندية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ويليام هاينيكي، رئيس مجلس إدارة شركة "ماينور إنترناشيونال" التايلاندية، إحدى كبرى مجموعات الضيافة والمطاعم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، خاصة في قطاعي السياحة والضيافة، في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص واعدة.

رحب وزير الخارجية خلال اللقاء بتوجه الشركة نحو التوسع في السوق المصرية، مشيداً باتفاق الشراكة المبرم في أكتوبر ٢٠٢٥، بحضور رئيس مجلس الوزراء مع إحدى الشركات المصرية، فضلاً عن إطلاق الشركة لمشروع وحدات سكنية وفندقية على ساحل البحر الأحمر، مؤكداً دعم الحكومة المصرية لهذه الشراكات الاستثمارية، ومعرباً عن التطلع لتنويع محفظتهم الاستثمارية في مصر وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مقاصد سياحية أخرى، والاستفادة من توجه الحكومة المصرية نحو تدشين المدن الجديدة، مبرزاً حجم الفرص الاستثمارية في تلك المدن، خاصةً العاصمة الجديدة والعلمين.

كما استعرض وزير الخارجية رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للسياحة، من خلال تطوير المطارات وتحديث أسطول النقل الجوي وتوسيع الربط مع الأسواق الدولية، معرباً عن التطلع إلى التعاون مع الشركة في تطوير برامج التدريب المهني والفني، وإعداد وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في قطاع الفنادق والسياحة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة، وجذب مزيد من السائحين، خاصةً من الأسواق الآسيوية، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وفقاً للمعايير الدولية.