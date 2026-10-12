وزير الخارجية يلتقي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٢ أكتوبر، نيرات يوباكدي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي بحضور أعضاء اللجنة، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة على الصعيدين البرلماني والاقتصادي، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عن تقديره لهذا اللقاء، الذي يأتي امتداداً للزيارة الناجحة التي قام بها رئيس اللجنة على رأس وفد برلماني تايلاندي إلى مصر في فبراير ٢٠٢٦، وما شهدته من مباحثات ثنائية مثمرة عكست حرص الجانبين على تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف تبادل الزيارات بين ممثلي المؤسستين التشريعيتين في البلدين، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير التعاون البرلماني من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين غرفتي البرلمان في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالين التشريعي والبرلماني.



كما شدد وزير الخارجية على أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيداً بتوقيع مذكرة التفاهم في ديسمبر ٢٠٢٤ لتدشين لجنة تجارية مشتركة ووضع خطة عمل للتعاون الاقتصادي، ومؤكداً ضرورة تفعيل هذه الآليات والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة، بما يعزز دور تايلاند كبوابة للمنتجات والاستثمارات المصرية إلى أسواق الآسيان، ومصر كبوابة للشركات التايلاندية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

كما رحب د. بدر عبد العاطي بالتوجه التايلاندي نحو تعزيز العلاقات والحضور في القارة الافريقية، معرباً عن التطلع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، وداعياً الجانب التايلاندي للاستفادة من الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به مصر في أفريقيا لدعم التواصل بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون التايلاندي الأفريقي، بما يفتح مجالات جديدة للشراكة ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الأولوية المشتركة.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تقديره للتعاون الثقافي والتعليمي القائم بين البلدين، مثمناً دور البعثات الأزهرية في هذا الإطار، ومؤكداً التطلع لتوسيع آفاق التبادل التعليمي والأكاديمي بين الجامعات المصرية والتايلاندية، خاصة في التخصصات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.