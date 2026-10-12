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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني يؤكد لنظيره الألماني استعداد بلاده للالتزام بهدنة شاملة في قطاع الطاقة

وزير الخارجية الأوكراني يؤكد لنظيره الألماني
وزير الخارجية الأوكراني يؤكد لنظيره الألماني
أ ش أ

ناقش وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، جدول الأعمال المكثف للمحادثات الأوروبية الوشيكة والقرارات الرئيسة ذات الصلة بتكثيف الضغط على روسيا.

وقال سيبيها، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إنه أطلع نظيره الألماني على الضربة الروسية التي استهدفت محطة "خاركيف" الحرارية لتوليد الطاقة (رقم 5) قبل بضع ساعات.

وأكد سيبيها استعداد أوكرانيا للالتزام بهدنة شاملة في قطاع الطاقة، شريطة أن تتوقف روسيا عن مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

ودعا إلى إرسال حزم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، وفتح ملفات التفاوض الخاصة بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، والاستفادة الكاملة من الأصول الروسية المجمدة.

وخلال محادثته مع واديفول، أعرب الوزير أيضا عن شكره لألمانيا على دورها القيادي في دعم أوكرانيا.

وشدد سيبيها على أن "هذه العلاقة تسير في اتجاهين وتعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد الألماني، بدءا من التعاون في مجال الطاقة والتصنيع الدفاعي المشترك، ووصولا إلى مشاركة الشركات الألمانية في مشاريع إعادة الإعمار".

وزير الخارجية الأوكراني نظيره الألماني الأعمال المكثف محادثات الأوروبية

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