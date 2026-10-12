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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يستعرض في بانكوك رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر سياحيا

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

 استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة، من خلال تطوير المطارات وتحديث أسطول النقل الجوي وتوسيع الربط مع الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم /الاثنين/ ببانكوك، مع ويليام هاينيكي رئيس مجلس إدارة شركة "ماينور إنترناشيونال" التايلاندية، إحدى كبرى مجموعات الضيافة والمطاعم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ لبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر خاصة في قطاعي السياحة والضيافة، في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص واعدة.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع إلى التعاون مع الشركة في تطوير برامج التدريب المهني والفني، وإعداد وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في قطاع الفنادق والسياحة؛ بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة، وجذب مزيد من السائحين خاصة من الأسواق الآسيوية وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وفقا للمعايير الدولية.

ورحب وزير الخارجية، خلال اللقاء، بتوجه الشركة نحو التوسع في السوق المصرية، مشيدا باتفاق الشراكة المبرم في أكتوبر 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء مع إحدى الشركات المصرية، فضلا عن إطلاق الشركة لمشروع وحدات سكنية وفندقية على ساحل البحر الأحمر.

وأكد دعم الحكومة المصرية لهذه الشراكات الاستثمارية، معربا عن التطلع لتنويع محفظتهم الاستثمارية في مصر وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مقاصد سياحية أخرى، والاستفادة من توجه الحكومة المصرية نحو تدشين المدن الجديدة، موضحًا حجم الفرص الاستثمارية في تلك المدن خاصة العاصمة الجديدة والعلمين.

وزير الخارجية رؤية الحكومة مصر

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